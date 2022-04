Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour l’après-Pochettino !

Publié le 21 avril 2022 à 6h15 par Th.B.

Pour potentiellement oublier Mauricio Pochettino qui pourrait être remercié cet été, le PSG penserait notamment à Antonio Conte. Néanmoins, ce dossier s’annoncerait délicat.

Comme le10sport.com vous le révélait dès le mois de novembre 2021, le cas Mauricio Pochettino était déjà sujet à la discussion chez les hauts dirigeants du PSG que ce soit à Paris ou à Doha. Depuis, le Paris Saint-Germain est sorti par la petite porte au stade des 1/8èmes de finale de Coupe de France et de Ligue des champions. De quoi fragiliser un peu plus la position de Pochettino au poste d’entraîneur du PSG. Et pour le remplacer, hormis l’option prioritaire qu’est Zinedine Zidane, le Qatar songerait également à Antonio Conte qui n’avait pas fermé la porte à un départ de Tottenham cette saison si jamais les Spurs ne remplissaient pas leurs objectifs.

Antonio Conte parti pour rester à Tottenham ?