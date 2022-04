Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est connu pour Lionel Messi !

Publié le 21 avril 2022 à 7h15 par La rédaction

Tout porte à croire qu’une décision a été prise au sujet de l’avenir de Lionel Messi. Une issue logique. Explication.

Dans son édition de mardi, le quotidien l’Equipe révèle que la direction du Paris Saint-Germain n’entend pas laisser partir Lionel Messi au prochain mercato estival, contrairement à Mauro Icardi, Angel Di Maria et Leandro Paredes.

Repartir avec le trio