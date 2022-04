Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte reste ouverte pour ce proche d’Aubameyang !

Publié le 21 avril 2022 à 5h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone garde un oeil avisé sur la situation d’Alexandre Lacazette comme le10sport.com vous l’a assuré en mars dernier, l’ami de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bel et bien débarquer au Barça d’après les propos de son entraîneur Mikel Arteta.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta espérerait toujours renforcer le front offensif de l’effectif de Xavi Hernandez. Et ce, malgré les venues de Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres notamment alors que le prêt d’Adama Traoré pourrait ne pas déboucher sur un transfert définitif. Pour ce faire, le président Laporta songe à Alexandre Lacazette comme le10sport.com vous le révélait en mars dernier. Proche de Pierre-Emerick Aubameyang avec qui il a tissé des liens d’amitié forts lors du passage du nouvel attaquant du Barça à Arsenal, Lacazette pourrait débarquer libre de tout contrat au FC Barcelone à l’intersaison. Et ce n’est pas son entraîneur Mikel Arteta qui a fermera la porte à un éventuel départ.

« Il n'a pas besoin de me dire ce qu'il fait dans sa propre vie »