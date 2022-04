Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est relancé pour Sergio Ramos !

Publié le 21 avril 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG l’été dernier, Sergio Ramos est déjà annoncé sur le départ l’été prochain puisque sa direction n’envisage pas de le conserver. Mais la presse espagnole annonce exactement le contraire dans ce dossier…

« J’aimerais jouer entre quatre et cinq ans de plus au haut niveau, puis vivre une autre expérience. Ici, j’ai deux ans à Paris, on va essayer d’en faire trois, un de plus, et on verra », expliquait récemment Sergio Ramos (36 ans) au micro de Prime Video , affichant donc sa ferme intention de continuer l’aventure encore quelques années au PSG malgré sa saison très difficile et marquée par les pépins physiques. De son côté, Le Parisien révélait mardi soir que la direction du PSG envisageait de se séparer de Ramos dès le prochain mercato estival, et pourtant…

Ramos parti pour rester au PSG ?

Selon les révélations de l’émission espagnole El Chiringuito, le PSG n’envisage pas en réalité de se séparer de Sergio Ramos cet été et souhaite conserver l’ancien défenseur emblématique du Real Madrid dans ses rangs, alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2023 au Parc des Princes.