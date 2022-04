Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Longoria prend position pour l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 20 avril 2022 à 22h15 par T.M.

Alors que Paul Pogba est annoncé avec insistance au PSG, Pablo Longoria a lui une autre préférence pour l’avenir du joueur de Manchester United.

Arrivant au terme de son contrat avec Manchester United, Paul Pogba se dirige tout droit vers un départ libre en fin de saison. Plus forcément en odeur de sainteté auprès des fans des Red Devils, le Français devrait ainsi retrouver le sourire loin d’Old Trafford dans quelques mois. Et c’est surtout du côté du PSG que Pogba est envoyé pour la saison prochaine. Mais l’idée d’un possible retour à la Juventus revient également souvent sur la table pour le champion du monde. Et cela ne déplairait pas à Pablo Longoria.

Le côté « romantique » de Longoria