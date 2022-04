Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba laisse planer le doute pour son avenir…

Publié le 19 avril 2022 à 21h10 par La rédaction

Toujours annoncé au PSG, Paul Pogba continue de s’éloigner de Manchester United. Cependant, le milieu français n’aurait toujours pas fait son choix pour son avenir.

Paul Pogba n’a jamais paru aussi proche d’un départ de Manchester United. Annoncé avec insistance au PSG l’été dernier, l’international français est finalement reparti pour une autre saison en Angleterre, la dernière de son contrat avec les Red Devils. Toutefois, cela n'a pas été simple pour le champion du monde, qui se dirigerait tout droit vers un départ. Entre les blessures et sa relation de plus en plus glaciale avec le public d’Old Trafford, difficile d’imaginer Paul Pogba rempiler avec Manchester United. Une aubaine pour le PSG.

Pogba n’a pas encore tranché