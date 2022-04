Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie dévoilée pour Angel Di Maria ?

Publié le 19 avril 2022 à 20h10 par La rédaction

Sur le départ du PSG, Angel Di Maria serait suivi par le Benfica Lisbonne, son ancien club. Toutefois, un retour au Portugal ne sera pas si simple.

Au PSG depuis l’été 2015, Angel Di Maria devrait quitter le club de la capitale cet été. Si l’international argentin a été l’un des joueurs les plus réguliers sur les dernières saisons, surtout en Ligue des Champions, cet exercice ressemble à celui de trop. Entre ses blessures récurrentes et un impact moins important, Angel Di Maria se dirige doucement mais sûrement vers la sortie. Et un candidat se positionnerait pour l'accueillir…

Benfica veut le faire revenir