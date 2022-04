Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski prêt à prendre une décision retentissante pour son avenir ?

Publié le 19 avril 2022 à 16h30 par Dan Marciano

Robert Lewandowski commencerait à perdre patience en interne. L'attaquant aurait menacé de quitter le Bayern Munich s'il n'obtient pas une prolongation dans les prochaines semaines.

Le FC Barcelone a, sûrement, dit adieu au titre de champion d'Espagne, à la suite de sa défaite face à Cadix ce lundi (0-1). L'objectif désormais pour Xavi est de mener le club vers une qualification pour la prochaine Ligue des champions, avant d'évoquer avec ses supérieurs le renforcement de l'équipe. En effet, l'équipe catalane, malgré ses énormes difficultés financières, n'a pas l'intention de rester les bras croisés durant le prochain mercato estival. « Ces trois ou quatre dernières semaines ne doivent pas changer notre plan pour les signatures. Ça a commencé en janvier mais il faut continuer à faire ses devoirs pour toujours s'améliorer » a confié Jordi Cruyff, conseiller technique du FC Barcelone dans des propos rapportés par Mundo Deportivo . Désireux de vendre Samuel Umtiti et Clément Lenglet, le club blaugrana pourrait se mettre à la recherche d'un défenseur central, gaucher de préférence. Par ailleurs, Joan Laporta voudrait également mettre la main sur un avant-centre, capable d'épauler Pierre-Emerick Aubameyang, mais aussi de pallier le départ probable d'Adama Traoré. Sport a cité plusieurs profils, susceptibles d'intéresser le président barcelonais comme Lautaro Martinez (Inter), Rafael Leao (Milan AC), Erling Haaland (Borussia Dortmund) ou encore Darwin Nunez (Benfica). mais la priorité du dirigeant semble être Robert Lewandowski, dont l'avenir au Bayern Munich s'écrit en pointillés.

Lewandowski pourrait forcer son départ cet été

Il est difficile d'imaginer le Bayern Munich se séparer de Robert Lewandowski, qui traverse l'une des périodes les plus fastes de sa carrière, à 33 ans. Auteur de 47 buts cette saison, l'international polonais fait le bonheur de l'équipe allemande, depuis son arrivée en 2014. « Nous ne sommes pas fous pour discuter du transfert d'un joueur qui marque 30-40 buts pour nous chaque saison. Nous l'aurons certainement avec nous pour une autre saison » a d'ailleurs lâché Oliver Kahn, PDG du Bayern Munich. Pourtant, un départ du buteur à la fin de la saison ne serait pas écarté. Lié à la formation bavaroise jusqu'en 2023, Lewandowski n'aurait reçu aucune offre de prolongation de la part de ses responsables. L'avant-centre commencerait à perdre patience et aurait évoqué avec son agent diverses options. Selon les informations de Fabrizio Romano divulguées lors de son Here We Go Podcast , le joueur pourrait forcer son départ à la fin de la saison, s'il n'obtient pas de nouvelles de ses supérieurs. Une sorte d'ultimatum, qui pourrait faire sortir le Bayern Munich de sa réserve. L'équipe de Bundesliga va devoir se méfier car en coulisses, le FC Barcelone se tient prêt à dégainer dans ce dossier

Le Barça prépare son offre