Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prêt à faire un énorme sacrifice pour Lewandowski ?

Publié le 19 avril 2022 à 16h00 par D.M.

Déterminé à s'attacher les services de Robert Lewandowski, le FC Barcelone est prêt à consentir un effort financier dans ce dossier.

La présence de Pierre-Emerick Aubameyang ne suffit pas à combler les dirigeants du FC Barcelone. Et pour cause, recruté aussi cet hiver, Adama Traoré aurait de grandes chances de retourner à Wolverhampton à l'issue de son prêt. Les dirigeants catalans se sont donc donnés pour mission de recruter un avant-centre lors du prochain mercato estival. Plusieurs noms figurent sur la short-list de Joan Laporta, mais le président du FC Barcelone semble avoir arrêté son choix sur Robert Lewandowski, sous contrat jusqu'en 2023 avec le Bayern Munich.

Le Barça prêt à consentir un énorme effort financier