Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Plus qu’une question de jours pour Robert Lewandowski !

Publié le 19 avril 2022 à 6h30 par Th.B.

Intéressé par le profil de Robert Lewandowski, le FC Barcelone pourrait être rapidement fixé sur ce dossier prioritaire aux yeux du président Joan Laporta.

Et si Robert Lewandowski devenait la prochaine figure de proue de l’attaque du FC Barcelone aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang et potentiellement d’Ousmane Dembélé si ce dernier finissait par prolonger son contrat cet été ? L’avant-centre du Bayern Munich est sous contrat jusqu’à l’été 2023 et n’apprécierait pas la gestion de son cas par ses dirigeants. De quoi permettre au journaliste Fabrizio Romano d’affirmer qu’il serait emballé par l’option FC Barcelone et qu’il aurait déjà pris des informations sur le club et la ville auprès du vestiaire blaugrana.

Une semaine incontournable pour l’avenir de Lewandowski !