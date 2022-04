Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski lance un énorme ultimatum pour son avenir !

Publié le 18 avril 2022 à 13h00 par D.M.

Robert Lewandowski espérerait recevoir une offre de la part de ses dirigeants avant le début du mercato estival. Dans le cas contraire, l'international polonais pourrait envisager un départ, possiblement vers le FC Barcelone.

La situation de Robert Lewandowski suscite de nombreuses interrogations. Malgré l'excellente saison de l'attaquant polonais, le Bayern Munich tarde à lui transmettre un nouveau contrat. Un silence, qui interroge le joueur de 33 ans, lié au club allemand jusqu'en 2023. Souhaitant être fixé au plus vite sur son avenir, Lewandowski aurait fait passer un message à ses dirigeants et à son agent, alors que les rumeurs sur un possible départ au FC Barcelone se font de plus en plus insistantes.

Lewandowski réclame un contrat de trois ans