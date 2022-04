Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joli coup à 10M€ bouclé par Leonardo ?

Publié le 21 avril 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par le PSG à la Real Sociedad, Rafinha pourrait finalement être conservé par le club espagnol qui envisage un transfert à hauteur de 10M€ cet été.

Alors qu’il n’entrait plus du tout dans les plans de Mauricio Pochettino au PSG, Rafinha (29 ans) a été contraint de s’exiler cet hiver, et c’est finalement la Real Sociedad qui a relancé le milieu de terrain brésilien en prêt. Un choix payant de la part de Rafinha, qui a retrouvé des couleurs en Liga, et son avenir à long terme devrait d’ailleurs s’écrire loin du PSG où il n’a plus sa place.

Rafinha vers un transfert à 10M€ ?

Comme l’a annoncé le quotidien catalan Sport mercredi, la Real Sociedad envisage de conserver Rafinha à l’issue de la saison, lorsque son prêt arrivera à son terme. Et même s’il possède encore une année de contrat au PSG, l’ancien joueur du FC Barcelone semble donc bien parti pour rejoindre définitivement la Real Sociedad, qui proposera entre 8 et 10M€ à Leonardo pour boucler le deal.