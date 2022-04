Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grande annonce sur le départ de Ramos pour le PSG…

Publié le 21 avril 2022 à 6h30 par Th.B.

Faute d’avoir pu renouveler son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos a pris le chemin du PSG l’été dernier. Une erreur selon son ancien coéquipier Guti qui a souligné le moment où tout a basculé dans sa prolongation de contrat au Real Madrid.

N’ayant pas pu trouver d’accord sur les termes d’une prolongation de contrat avec son président Florentino Pérez au printemps 2021, Sergio Ramos est donc allé au bout de son contrat et s’est finalement engagé en faveur du PSG. Constamment diminué par des pépins physiques, Ramos n’a pas eu l’occasion de régulièrement occuper un rôle dans la charnière centrale du PSG cette saison. L’occasion pour un ancien coéquipier du défenseur espagnol de revenir sur l’échec des négociations avec le Real Madrid.

« Ramos sait qu'il a fait une erreur en allant trop loin dans la négociation »