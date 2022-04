Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino s’est tiré une balle dans le pied !

Publié le 21 avril 2022 à 14h30 par Thomas Bourseau

Officiellement nommé entraîneur de Manchester United ce jeudi, Erik Ten Hag n’était pourtant pas la priorité initiale des Red Devils qui n’était autre que Mauricio Pochettino. Cependant, le coach du PSG aurait fait un choix fort de fidélité auprès du Paris Saint-Germain, qui semble-t-il lui a coûté le poste…

En novembre dernier, Manchester United a finalement pris la décision de se séparer d’Ole Gunnar Solskjaer après que le technicien norvégien ait à plusieurs reprises été placé sur la sellette. Pour le remplacer, le directoire de Manchester United s’est finalement satisfait d’une nomination de Ralf Rangnick en tant qu’entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison afin de pouvoir concrètement se pencher sur la succession sur le long terme de Solskjaer. Jusqu’à ce jour et l’officialisation de l’arrivée d’Erik Ten Hag cet été et jusqu’en juin 2025 avec une option pour une année supplémentaire, il a été vivement question d’une venue de Mauricio Pochettino. D’ailleurs, l’entraîneur du PSG qui pourrait être remercié par le comité de direction parisien et les propriétaires qataris à l’intersaison, soit une année avant l’expiration de son contrat, aurait rencontré les hauts représentants de Manchester United afin de promouvoir sa candidature comme Foot Mercato le révélait dernièrement. En effet, l’avenir de Pochettino ne s’écrirait pas au PSG comme le10sport.com le laissait entendre en novembre dernier, moment où les dirigeants du Paris Saint-Germain se posaient déjà des questions sur l’avenir de Pochettino.

Pochettino avait la préférence initiale des dirigeants de United !

Pour ce qui est de Manchester United, les chances de Mauricio Pochettino auraient diminué les jours passant. C’est en effet ce que The Manchester Evening News a tenu à confier comme information ce jeudi, dans la foulée de la nomination d’Erik Ten Hag au poste d’entraîneur de Manchester United. En novembre dernier, le comité de direction des Red Devils souhaitait nommer Mauricio Pochettino pour directement tourner la page Solskjaer. Néanmoins, l’entraîneur du PSG a gardé le silence et s’est montré plus enclin à poursuivre la saison au Paris Saint-Germain plutôt que de faire le forcing pour aller à United. Le média mancunien explique que Mauricio Pochettino aurait creusé sa propre tombe puisqu’il était perçu comme étant un entraîneur disposant d’une perspective du football si spéciale qu’elle aurait pu ramener Manchester United dans le gratin du football européen. Ce qui a poussé Manchester United à ne pas débourser la somme de 18M€ pour racheter la fin du contrat de Mauricio Pochettino auprès du PSG.

