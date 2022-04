Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est mal embarqué pour sa grande priorité du mercato…

Publié le 21 avril 2022 à 13h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’une très bonne saison avec l’OL, Lucas Paqueta est annoncé depuis plusieurs mois comme étant la grande priorité de Leonardo sur le marché des transferts pour venir renforcer le secteur offensif du PSG. Mais un autre club semble déterminé dans ce dossier…

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG envisage sérieusement de recruter Lucas Paqueta (24 ans) lors du prochain mercato estival, et ce dossier serait piloté par Leonardo en personne. Le directeur sportif parisien, qui avait fait venir Paqueta au Milan AC en janvier 2019, aurait même fait de l’international brésilien sa priorité absolue pour cet été. Néanmoins, le PSG est loin d’être seul sur Paqueta, et le10sport.com vous avait révélé en exclusivité en décembre dernier l’existence d’une offre de 40M€ de la part de Newcastle qui avait été refusée par l’OL. Sauf que les Magpies ne lâchent rien pour Paqueta…

Newcastle utilise Guimaraes pour Paqueta !

La presse anglaise faisait récemment état d’une nouvelle proposition de 70M€ de la part de Newcastle au sujet de l’international brésilien, et ce jeudi dans un entretien accordé à la chaine officielle du club, Bruno Guimaraes a indiqué qu’il souhaiterait beaucoup faire venir Paqueta : « Le joueur que je recrutais pour Newcastle ? Ah, Lucas Paqueta ! C'est mon frère, mon meilleur ami et je m'entends vraiment bien avec lui. Nous avons la même façon de penser, nous avons le même âge et nous étions ensemble tous les jours, toujours en train de nous parler. C'est un membre de la famille que le football m'a donné », indique Guimaraes, qui avait quitté l’OL lors du dernier mercato hivernal pour rallier Newcaste. Le PSG se retrouve donc clairement menacé dans ce dossier…

Paqueta encore dans le flou…