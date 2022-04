Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dernière chance pour Laporta dans ce dossier brûlant !

Publié le 21 avril 2022 à 13h00 par La rédaction

En fin de contrat au FC Barcelone, Sergi Roberto s’est vu proposer une toute dernière offre de prolongation de la part de son club formateur.

Dernière ligne droite dans le dossier Sergi Roberto. Le latéral droit (ou milieu de terrain) du FC Barcelone, qui arrive en fin de contrat à l’issue de la saison actuelle, ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Formé à la Masia, l’international espagnol pourrait quitter les Blaugranas cet été, s’il n’accepte pas la dernière proposition de prolongation de contrat faite par le FC Barcelone.

Dernière chance pour Roberto !