Mercato - Barcelone : Joan Laporta passe à l'action dans ce dossier brûlant !

Publié le 21 avril 2022 à 7h00 par Pierrick Levallet

Alors qu'il arrive en fin de contrat, Sergi Roberto ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Le FC Barcelone voudrait prolonger l'international espagnol. Mais pour étendre son engagement, le joueur de 30 ans va devoir faire un effort.

Cela fait un certain temps maintenant que le FC Barcelone met l’accent sur les prolongations à l’approche de la fin de saison. Depuis quelques mois, le club catalan cherche à étendre les engagements de Ronald Araujo et de Gavi après avoir réussi à allonger les contrats d’Ansu Fati et de Pedri. Mais Joan Laporta doit également gérer le cas de Sergi Roberto. En fin de contrat en juin prochain, l'international polyvalent espagnol n’a pas encore prolongé. Mais le FC Barcelone ne compterait rien lâcher dans ce dossier, même si la direction blaugrana ne semble pas vouloir bouger de ses positions.

Le Barça a transmis une nouvelle offre de prolongation à Sergi Roberto