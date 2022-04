Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Mohamed Salah !

Publié le 21 avril 2022 à 1h45 par Pierrick Levallet

Dans l'éventualité d'un départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG penserait à Mohamed Salah pour le remplacer. Et l'un des prétendants à l'Egyptien semblerait être mal engagé dans le dossier, pour le plus grand bonheur de Leonardo.

Cet été, le PSG pourrait bien voir Kylian Mbappé faire ses valises, la star étant en fin de contrat en juin prochain. Le club de la capitale essayerait donc de se préparer à un potentiel départ de l’international tricolore en explorant de nombreuses pistes sur le marché des transferts. Parmi les nombreux noms liés au PSG ces derniers temps, on peut retrouver celui de Mohamed Salah. Alors que son engagement avec Liverpool arrive à son terme en juin 2023, l’Egyptien est considéré comme une excellente option, d’autant plus que ses performances sont toujours impressionnantes. Mais sa situation contractuelle aurait attiré d’autres clubs européens, qui suivraient avec attention l’évolution des discussions entre l’ailier de 29 ans et les Reds . Mais l’un des prétendants de l’ancien de Chelsea et de l’AS Roma serait assez mal embarqué dans le dossier.

Une arrivée de Salah au Barça semble très irréaliste