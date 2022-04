Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel prévient le Qatar pour Lukaku !

Publié le 21 avril 2022 à 1h15 par Pierrick Levallet

En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG songerait à recruter Romelu Lukaku. Cependant, Thomas Tuchel ne compterait pas lâcher son joueur aussi facilement.

La fin de la saison approche, et le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé aussi. L’avenir de l’international tricolore est toujours aussi flou alors qu’il est en fin de contrat en juin prochain. Le PSG fait tout son possible pour le prolonger et continue de croire en ses chances comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité. Cependant, le club de la capitale n'exclut pas l’éventualité que Kylian Mbappé puisse partir cet été et serait donc à la recherche d’un potentiel successeur à sa star. Ainsi, de nombreux joueurs ont été liés au PSG jusqu’à présent, dont Romelu Lukaku. En difficulté à Chelsea cette saison, l’attaquant belge pourrait rebondir en France. Mais Thomas Tuchel ne compte pas lâcher son joueur si facilement.

« Lukaku peut encore être un joueur crucial »