Mercato - OL : Aulas prêt à tenter un coup à 0€ en Ligue 1 ?

Publié le 20 avril 2022 à 23h29 par Pierrick Levallet mis à jour le 20 avril 2022 à 23h31

Désireux de se renforcer en vue de la saison prochaine, l'OL pourrait piocher en Ligue 1. Le club lyonnais serait intéressé par le profil de Ghislain Konan, en fin de contrat en juin prochain.