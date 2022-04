Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se complique pour ce coéquipier d’Haaland…

Publié le 20 avril 2022 à 23h00 par La rédaction

Suivi par le Real Madrid, Jude Bellingham pourrait avoir un rôle encore plus central au sein du projet du Borussia Dortmund lors de la saison prochaine.

Le Real Madrid n’a pas qu’Erling Haaland en ligne de mire du côté du Borussia Dortmund. En plus de l’attaquant norvégien, le club madrilène lorgnerait Jude Bellingham. A seulement 18 ans, l’international anglais s’est très vite imposé comme un titulaire indiscutable au BvB. Cette saison encore plus que la précédente, Jude Bellingham enchaîne les prestations de haut vol, à tel point qu’il a attiré l’œil des plus grandes équipes européennes. Mais Dortmund a encore des projets avec lui…

Bellingham, futur leader du BvB