Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prochain club de Kamara déjà identifié ?

Publié le 21 avril 2022 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que son contrat avec l’OM arrivera à expiration en juin prochain, Boubacar Kamara se rapproche indéniablement de la sortie. Le jeune milieu défensif marseillais, qui dispose d’une grosse cote sur le marché des transferts, pourrait finalement rallier la Premier League cet été, et plus précisément Aston Villa.

Le 22 avril, soit presque un an jour pour jour, Boubacar Kamara faisait en conférence de presse sa dernière sortie publique en date au sujet de son avenir à l’OM : « J'ai un peu tout vécu ici. Cela fait 4 ans que je suis ici donc c'est le projet qui va me faire prendre la décision. Je n'ai toujours connu que l'OM, cette sensation de partir de Marseille, je ne l'ai jamais vécu. Après tout ce que j'ai vécu ici, je suis prêt à aller n'importe où », avait clairement indiqué Kamara, confirmant ses envies de départ. L’international espoirs est finalement resté à l’OM jusqu’à aujourd’hui, mais son contrat arrivera à expiration en juin prochain et une prolongation ne semble plus du tout à l’ordre du jour pour Kamara qui va s’en aller libre… mais pour aller où ?

Steven Gerrard se déplace pour Kamara !

Annoncé dans le viseur de nombreuses écuries étrangères ces dernières semaines telles que l’Atlético de Madrid, Manchester United, le Bayern Munich, l’AS Rome ou encore le Milan AC, Boubacar Kamara pourrait finalement prendre la direction… d’Aston Villa ! En effet, comme l’a révélé RMC Sport mercredi soir, Steven Gerrard a fait le déplacement dans les tribunes du stade Vélodrome spécialement pour venir superviser Kamara, qu’il envisage de faire venir au sein de son équipe lors du prochain mercato estival.

L’OM s’est déjà fait une raison…