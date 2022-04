Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paqueta reçoit un énorme appel du pied !

Publié le 21 avril 2022 à 12h45 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG aurait des vues sur Lucas Paqueta en marge du mercato estival, Bruno Guimarães a lancé un appel du pied à son compatriote brésilien et ancien coéquipier à l’OL pour qu’il le rejoigne à Newcastle.

Outre Bruno Guimarães qui a finalement signé en faveur de Newcastle cet hiver, le PSG aurait également coché le nom de Lucas Paqueta. Néanmoins, les Magpies étaient également sur le coup pour le milieu de terrain de l’OL et donc ancien compère de Guimarães. Et le10sport.com vous a affirmé en février dernier que malgré le refus de Paqueta de quitter l’OL pour Newcastle ou un autre club cet hiver, la donne pourrait bien évoluer d’ici la fin de la saison, surtout depuis le départ de son ami Bruno Guimarães. Une occasion en or pour le PSG ? Tout resterait à faire dans le dossier Lucas Paqueta. Néanmoins, Guimarães n’a certainement pas oublié son ami…

Guimarães interpelle Paqueta pour son avenir !