Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato - OL : Paqueta en pleine réflexion…

Publié le 27 février 2022 à 17h38 par Alexis Bernard mis à jour le 27 février 2022 à 17h49

Après avoir refusé les opportunités de départ cet hiver, Lucas Paqueta réfléchit à quelle direction donner à son avenir.

Lucas Paqueta a fait le choix de rester à l’OL cet hiver. Ses dirigeants ont refus des offres, parfois très alléchantes, mais le Brésilien a fait savoir qu’il n’écouterait pas les propositions, son désir de rester à Lyon étant plus fort. Comme révélé par le10sport.com, Newcastle a proposé 40 millions d’euros (et un salaire multiplié par 2,5…) pour le génie brésilien, en vain. Mais selon nos sources, la tendance serait en train d’évoluer. Lucas Paqueta serait en pleine réflexion sur son avenir, notamment dans la perspective de voir de nouvelles opportunités se présenter cet été. Et ce dernières semaines, les choses commencent à changer. Le départ de Bruno Guimaraes a affecté son compatriote Paqueta, un peu plus isolé dans le vestiaire. De quoi nourrir un désir de départ ? Ce qui est sûr, c’est que la détermination à vouloir poursuivre sa belle aventure lyonnaise n’est plus aussi solide qu’en décembre…