Mercato - Real Madrid : Ancelotti se positionne pour un ancien de l’OL !

Publié le 21 avril 2022 à 10h30 par Thibault Morlain

Joueur de Newcastle depuis cet hiver, Bruno Guimaraes enchaine les belles performances en Premier League. Et cela ne passerait pas inaperçu auprès du Real Madrid.

Au Real Madrid, l’effectif de Carlo Ancelotti se fait de plus en plus vieillissant. C’est notamment le cas au milieu de terrain avec Luka Modric (36 ans), Toni Kroos (32 ans) et Casemiro (30 ans). La Casa Blanca pense ainsi déjà à l’avenir et les grandes manoeuvres ont été lancées ces dernières années avec les arrivées de Federico Valverde et Eduardo Camavinga. Mais le rajeunissement de l’entrejeu n’est pas terminé au Real Madrid. Alors que le nom d’Aurélien Tchouaméni revient en boucle, mais le joueur de l’AS Monaco ne serait pas la seule piste.

Et maintenant Bruno Guimaraes ?