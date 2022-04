Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de tonnerre se confirme pour Sergio Ramos !

Publié le 21 avril 2022 à 9h15 par Thibault Morlain

Ce mercredi, Sergio Ramos s’est distingué avec un but face à Angers. Suffisant pour lui permettre de rester au PSG la saison prochaine ? Pas sûr…

En pleine possession de ses moyens, Sergio Ramos peut apporter un plus au PSG. L’ancien du Real Madrid l’a montré ce mercredi face à Angers en inscrivant notamment un but. Le problème c’est que l’Espagnol a trop souvent été absent cette saison, étant miné par de nombreuses blessures. Au final, le pari du PSG avec Sergio Ramos s’est avéré être un flop et forcément, à l’approche du mercato estival, les questions se posent sur l’avenir du défenseur central de Mauricio Pochettino.

Des positions qui divergent !