Mercato - OM : Confirmation de Guendouzi sur son avenir dans le projet McCourt !

Publié le 21 avril 2022 à 9h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Prêté cette saison à l’OM avec une option d’achat dont les conditions ont déjà été remplies, Mattéo Guendouzi sera définitivement transféré en fin de saison. Et le milieu de terrain tricolore a confirmé la tendance pour son avenir…

Titulaire indiscutable depuis son arrivée à l’OM l’été dernier sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 11M€, Mattéo Guendouzi (23 ans) sera, au même titre que Pau Lopez et Cengiz Ünder, définitivement transféré au sein du club phocéen lors du prochain mercato estival. Les conditions ont été remplies pour que son option d’achat soit automatiquement levée par l’OM, et même si l’opération n’a pas encore été confirmée par le club phocéen, Guendouzi a vendu la mèche mercredi soir.

« Je serai toujours là pour l'équipe... »