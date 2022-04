Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme bataille attend Leonardo pour Tchouaméni !

Publié le 20 avril 2022 à 1h15 par La rédaction

Alors qu’il serait suivi par le PSG, Aurélien Tchouaméni susciterait également l’intérêt de Chelsea, du Real Madrid et de Manchester City.

Le PSG trouvera-t-il enfin son milieu de terrain ? Depuis le trio composé de Marco Verratti, Blaise Matuidi et Thiago Motta, Paris se cherche dans l’entrejeu. Le premier cité est toujours là mais il parait souvent esseulé. Pour l’accompagner, le PSG penserait notamment à Aurélien Tchouaméni, le joueur de l’AS Monaco. L’ancien Bordelais a pris une toute autre dimension et son avenir devrait s’écrire ailleurs qu’à Monaco. Mais ce n’est pas dit que le PSG soit sa prochaine destination…

Chelsea, le Real et City à l’affût