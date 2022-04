Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland, Tchouaméni... Grande nouvelle pour Leonardo !

Publié le 17 avril 2022 à 1h45 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Erling Halaand souhaiterait évoluer au Real Madrid la saison prochaine. Mais le club espagnol pourrait avoir le plus grand mal à boucler ces trois dossiers cet été.

Le Real Madrid inaugurera son nouveau Stade Santiago Bernabeu à la fin de cette année 2022. Et lors de cette inauguration, Florentino Perez souhaite apercevoir les futurs grandes stars du football mondial sous le maillot merengue . Discret lors des dernières sessions de transferts, le président de la Casa Blanca nourrit d'énormes ambitions. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé est la priorité du Real Madrid et pourrait évoluer la saison prochaine aux côtés d'Aurélien Tchouaméni. Autre piste colossale, Erling Haaland (Borussia Dortmund) est l'un des autres rêves de Florentino Perez, mais aussi du PSG selon nos informations exclusives.

Le projet fou du Real Madrid remis en cause ?