Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La porte est grande ouverte pour cette star !

Publié le 16 avril 2022 à 22h30 par La rédaction

Suivi par le Real Madrid, Serge Gnabry ne cesse de s’éloigner du Bayern Munich. Depuis un mois, les négociations concernant une potentielle prolongation de contrat seraient à l’arrêt.

Kylian Mbappé, Erling Haaland et ensuite ? Même si le Real Madrid est déjà bien fourni en attaque, d’autres pistes existent déjà, dont Serge Gnabry. Très performant avec le Bayern Munich depuis plusieurs saisons, l’international allemand attiserait les convoitises du club madrilène. Ce qui est intéressant pour le Real Madrid, c’est que Serge Gnabry sera libre à l’été 2023.

Pas d’avancée pour la prolongation de Gnabry