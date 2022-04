 Mercato - Officiel : Manchester United dévoile enfin le successeur de Rangnick !

Foot - Mercato

En course pour prendre les rênes de l’effectif de Manchester United, Mauricio Pochettino a été battu par Erik Ten Hag qui est officiellement le nouvel entraîneur des Red Devils, à compter de cet été.

Nommé comme simple entraîneur intérimaire en novembre dernier jusqu’à la fin de la saison, Ralf Rangnick va bien laisser son poste de coach cet été pour intégrer l’organigramme de Manchester United en tant que consultant. Et bien que le nom de Mauricio Pochettino ait été lié ces derniers mois aux Red Devils , c’est bien Erik Ten Hag qui va prendre la succession de Rangnick. Sur son compte Twitter , Manchester United a officialisé l’arrivée de Ten Hag cet été et jusqu’à l’été 2025 comme le stipule son nouveau contrat, avec une option pour une année supplémentaire.

The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik