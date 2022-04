Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Kehrer sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 21 avril 2022 à 9h45 par Thomas Bourseau

Alors que lui-même fait l’objet de rumeurs de départ cet été, Thilo Kehrer s’est brièvement confié sur le feuilleton Kylian Mbappé. Le défenseur du PSG a souligné à quel point le groupe parisien était satisfait de compter Mbappé parmi eux.

Mercredi soir, le PSG avait la possibilité de se rapprocher un peu plus d’un dixième titre de champion de France après son succès obtenu aux forceps quelques jours plus tôt au Parc des princes lors de la réception de l’OM à l’occasion du Classique (2-1). Lors du déplacement à Angers (3-0), Mauricio Pochettino a sans surprise une nouvelle fois titularisé Kylian Mbappé sur le front de l’attaque du PSG. Muet face à l’OM, Mbappé n’a eu besoin qu’une demi-heure pour remettre les pendules à l’heure sur un service de son ami Achraf Hakimi alors que son avenir est constamment évoqué dans la presse et ne cesse de faire parler les différentes parties concernées. Le PSG ou le Real Madrid ? Voici le dilemme auquel est confronté Kylian Mbappé alors que son contrat à Paris expirera à la fin de la saison.

« On est contents de l’avoir »