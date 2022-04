Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a le champ libre pour l'opération Lukaku !

Publié le 21 avril 2022 à 7h45 par La rédaction

Pour succéder à Kylian Mbappé, le PSG penserait à Romelu Lukaku. De son côté, l’attaquant de Chelsea se verrait bien revenir à l’Inter Milan, une idée qui serait impossible à concrétiser.

La fin de saison se rapproche et l’avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi indécis. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG gagne du terrain pour sa prolongation même si le Real Madrid a toujours un accord verbal avec l’international français. Vu la situation, Leonardo est obligé de préparer sa succession. Parmi tous les noms cités, celui de Romelu Lukaku est revenu à plusieurs reprises.

«Plus facile d'aller jouer dans une équipe qui peut mettre de l'argent»