Mercato - PSG : Une grosse désillusion se profile pour Leonardo avec Tchouaméni !

Publié le 21 avril 2022 à 13h15 par Thomas Bourseau

Alors que le mercato estival approche à grands pas, le PSG verrait l’un de ses dossiers importants prendre une grande tournure. Aurélien Tchouaméni serait dans le viseur du Real Madrid, prêt à casser sa tirelire.

Après avoir manqué le coche pour Eduardo Camavinga, qui a finalement signé au Real Madrid, Leonardo et les hauts représentants du PSG sembleraient avoir jeté leur dévolu sur une autre pépite du football français au milieu de terrain en la personne d’Aurélien Tchouméni. Sous contrat jusqu’en juin 2024 à l’AS Monaco, l’international français de 22 ans figurerait cependant également dans le viseur du Real Madrid. De quoi considérablement contrecarrer les plans du PSG.

Intéressé par Tchouaméni, le Real Madrid compte «dépenser» pour un milieu !