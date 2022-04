Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre pour Kylian Mbappé ?

Publié le 21 avril 2022 à 10h45 par Thomas Bourseau

Multipliant les appels du pied dans la presse, le Real Madrid n’aurait cependant aucune certitude en coulisse de boucler le coup Kylian Mbappé cet été, alors qu’une prolongation de contrat au PSG semblerait être toujours d’actualité. Cependant, le président Florentino Pérez serait confiant.

Kylian Mbappé n’est pas encore parti du PSG, certes, mais son contrat arrivera à expiration à la fin de la saison et aucune prolongation ne semble avoir été signée jusqu’à ce jour. Et ce, bien que le dossier soit en train de vaciller en faveur du PSG comme le10sport.com vous le révélait début avril alors qu’un engagement moral envers le Real Madrid avait été pris par le clan Mbappé au début de l’année civile, toujours d’après les informations exclusives du 10sport.com divulguées courant janvier. Cependant, le Real Madrid ne baisserait pas les bras bien que rien ne laisserait entendre que l’attaquant du PSG choisira le Real Madrid à l’intersaison.

Aucune certitude pour le Real Madrid avec Mbappé, mais…