Mercato - PSG : Le Qatar va devoir gérer un dossier inattendu !

Publié le 21 avril 2022 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Mis en concurrence directe avec Gianluigi Donnarumma cette saison au PSG, Keylor Navas semble avoir très mal vécu cette cohabitation. Et le gardien costaricien a lâché une petite bombe mercredi soir, laissant clairement entendre qu’il pourrait envisager de partir cet été pour retrouver un statut de titulaire ailleurs.

Lors du mercato estival 2021, le PSG avait réussi plusieurs gros coups sur le marché des transferts avec l’arrivée de plusieurs stars libres telles que Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore Gianluigi Donnarumma. Ce dernier, qui était arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC et sortait d’un Euro XXL avec la sélection italienne, a donc opté pour une signature au PSG malgré la présence de Keylor Navas qui était indiscutable depuis 2019 dans la cage parisienne. Et ce recrutement de Donnarumma a totalement bouleversé la hiérarchie, Mauricio Pochettino décidant ces derniers mois d’instaurer une alternance avec Keylor Navas. Ce qui ne semble plus du tout du goût du portier costaricien…

« Il faut que ça change d’une manière ou d’une autre »

Mercredi soir, au micro de Canal+ après le carton du PSG à Angers (3-0), Keylor Navas a lâché une petite bombe en expliquant que son avenir au club était désormais très incertain : « Si j’ai envie de rester ? Il faut étudier beaucoup de choses. Au final j’ai une très bonne relation avec Gigio (Donnarumma), il n’y a pas de problème avec lui. Bien sûr, je veux jouer tous les matches. Au final, si c’est une situation comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris, tout le monde me traite bien. On va voir ce qu’il se passera, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre », a expliqué Keylor Navas, dont le contrat actuel court jusqu’en juin 2024 avec le PSG. L’ultimatum est donc lancé de la part de l’ancien joueur du Real Madrid, qui pourrait envisager un départ cet été, et le Qatar va donc devoir composer avec cet élément pour son mercato.

Pochettino est à l’écoute