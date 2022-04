Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix est fixé pour Keylor Navas !

Publié le 22 avril 2022 à 9h45 par La rédaction

Alors que Keylor Navas semble bien parti pour quitter le PSG cet été, son départ pourrait être fixé à hauteur de 10M€.

La saison 2021/2022 du Paris Saint Germain aura été marquée par un long feuilleton, celui de la concurrence au poste de gardien de but entre Keylor Navas (35 ans) et Gianluigi Donnarumma (23 ans). Arrivé libre en provenance du Milan AC l’été dernier, l’italien est venu bousculer le costaricien, titulaire indiscutable du poste au PSG depuis 2019. Interrogé sur son avenir mercredi soir au micro de Canal + , Navas avait jeté un énorme froid : « Au final, si c’est une situation comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris, tout le monde me traite bien. On va voir ce qu’il se passera, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre ». L'ultimatum est donc posé de la part de Keylor Navas, qui menace donc de quitter le PSG su la situation n'évolue pas en interne.

Navas disponible pour 10M€ ?