Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma, Navas… Leonardo programme un départ colossal pour cet été !

Publié le 21 avril 2022 à 21h45 par Bernard Colas mis à jour le 21 avril 2022 à 22h04

Ce mercredi soir, Keylor Navas n’a pas caché sa frustration après avoir partagé les cages du PSG avec Gianluigi Donnarumma durant toute la saison. Une situation loin d’être idéale pour les deux gardiens, et le club l’a bien compris.

Titularisé face à Angers (3-0) ce mercredi, Keylor Navas a attendu la fin du match pour se faire particulièrement remarquer. En concurrence avec Gianluigi Donnarumma depuis le début de la saison, le Costaricien a reconnu que la situation était loin d’être idéale pour lui, alors qu’il n’a disputé que 23 matches toutes compétitions confondues. « Au final, si c’est une situation comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris, tout le monde me traite bien. On va voir ce qu’il se passera, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre », a lâché Navas au micro de Canal +. Un changement important est donc au programme cet été, et le PSG l’a bien compris.

Donnarumma, Navas… Il n’en restera qu’un