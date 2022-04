Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Donnarumma prenait la porte cet été ?

Publié le 22 avril 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

Mercredi soir, Keylor Navas a interpellé les dirigeants du PSG quant à sa situation sportive en réclamant du changement auquel cas il réfléchirait à son avenir. Néanmoins, les statuts du Costaricien et de Gianluigi Donnarumma seraient clairs.

« On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris, tout le monde me traite bien. On va voir ce qu’il se passera, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre ». Après sa première titularisation depuis Bordeaux le 13 mars dernier, Keylor Navas faisait passer le message ci-dessus mercredi soir dans la foulée de la victoire face à Angers (3-0). Faut-il pour autant s’attendre à un chamboulement de la hiérarchie des gardiens au PSG voire d’un éventuel départ de Gianluigi Donnarumma qui traverse une mauvaise passe sportive et dont l’avenir au PSG a dernièrement été relancé par la presse italienne ? Pas vraiment.

Malgré l’annonce de Navas, le PSG ne se séparera pas de Donnarumma…