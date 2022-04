Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du vestiaire a annoncé son départ ?

Publié le 22 avril 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Visiblement contrarié par la situation actuelle des gardiens au PSG, Keylor Navas a lancé un ultimatum très clair à ce sujet mercredi soir. Une manière d’annonce son départ l’été prochain ?

Après avoir été le gardien titulaire et incontestable du PSG pendant deux saisons, Keylor Navas (35 ans) a vu débarquer Gianluigi Donnarumma au club l’été dernier, et les deux hommes ont fait l’objet d’une alternance tout au long de la saison. Une situation qui semblait jusqu’ici convenir à l’ensemble des parties, mais après la victoire du PSG mercredi soir à Angers (3-0), Navas a brisé la glace…

« Il faut que ça change »