Mercato - PSG : Pochettino en remet une couche sur le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 22 avril 2022 à 13h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que les négociations s’intensifient au PSG pour tenter de prolonger Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino lance un nouvel appel du pied à l’attaquant français.

Comme l’a confirmé L’Equipe dans ses colonnes du jour, des membres de l’entourage de Kylian Mbappé sont actuellement à Doha, au Qatar, et ont prévu une série de rendez-vous avec la direction du PSG dans les prochains jours pour négocier une éventuelle prolongation de contrat. Ce feuilleton continue donc de faire couler beaucoup d’encre, et en attendant, Mauricio Pochettino a une nouvelle fois pris position pour l’avenir de Mbappé au PSG.

« J'ai l’impression que la décision viendra après le championnat »