Mercato - PSG : La décision fracassante du Qatar avec Mauricio Pochettino !

Publié le 22 avril 2022 à 10h45 par Thibault Morlain

A l’automne, le PSG avait fermé la porte à un départ de Mauricio Pochettino. Toutefois, suite au fiasco face au Real Madrid, la position a clairement changé au sein du club de la capitale.

Aujourd’hui, les jours de Mauricio Pochettino pourraient bien être comptés au PSG. Malgré un contrat allant jusqu’en 2023, l’Argentin se rapproche d’un départ, lui qui aurait déjà pu faire ses valises ces derniers mois. L’été dernier et surtout à l’automne, Pochettino était annoncé partant, notamment pour rejoindre Manchester United où il était l’option numéro 1 pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer. Finalement, à ce moment, le PSG avait fermé la porte, décidant de confirmer Mauricio Pochettino dans ses fonctions.

« Quiconque veut partir, la porte est ouverte »