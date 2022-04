Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe à 100M€ sur le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 22 avril 2022 à 8h15 par Axel Cornic mis à jour le 22 avril 2022 à 8h24

L’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine le 30 juin prochain, semble se jouer en ce moment.

Le vent semble bien tourner ! Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, alors que Kylian Mbappé se dirigeait inexorablement vers le Real Madrid, la cote du Paris Saint-Germain a de nouveau augmenté. Le principal intéressé a d’ailleurs clairement parlé de « nouveaux éléments » qui l’ont poussé à revoir sa position et en Espagne on n’affiche plus vraiment le même optimisme qu’auparavant concernant son arrivée en fin de contrat. D’ailleurs, MARCA a récemment révélé que la mère de Mbappé serait actuellement au Qatar, où elle pourrait y rencontrer le PSG pour justement discuter de la prolongation de son fils.

Mbappé demande 100M€ de plus au Real Madrid