Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste XXL d'Ancelotti fixe ses conditions !

Publié le 22 avril 2022 à 7h00 par La rédaction

Afin de rester au Bayern Munich, Serge Gnabry a posé ses conditions : un salaire en hausse et un poste plus axial. Le Real Madrid pourrait avoir une opportunité à saisir si jamais le club bavarois ne le prolonge pas.

L’été de Serge Gnabry s’annonce mouvementé. Même si sa situation au Bayern Munich parait stable, l’international allemand serait très loin de prolonger avec le club bavarois et le Real Madrid l’a bien compris. La Maison Blanche continue de garder un œil attentif sur Gnabry qui pourrait voir son avenir s’écrire ailleurs qu’au Bayern. Car pour rester, l’ancien joueur d’Arsenal a déjà fixé ses conditions.

Un salaire en hausse et un poste plus axial, Gnabry est gourmand