Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar se retrouve face à un énorme dilemme…

Publié le 22 avril 2022 à 2h30 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec le PSG, Angel Di Maria ne sera pas conservé si Leonardo reste à la direction sportive du club de la capitale. Le Qatar va donc devoir trancher entre les deux hommes.

En décembre dernier, au micro de TNT Sport , Angel Di Maria (34 ans) affichait clairement son envie de prolonger son contrat qui arrive à expiration au PSG : « La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l'école », lâchait l’ailier argentin. Mais depuis, Di Maria n’a vu venir aucune proposition concrète de la part de Leonardo, et pour cause, le directeur sportif du PSG n’en veut plus.

Di Maria ou Leonardo, il faut choisir…

Comme l’a annoncé L’Equipe jeudi dans ses colonnes, Angel Di Maria n’aurait aucune chance de rester au PSG si Leonardo est maintenu à son poste cet été. Ce dernier ne cesse de mettre l’accent en interne sur la saison décevante de l’ancien joueur du Real Madrid, et il ne lui proposera aucune prolongation de contrat. En clair, si Doha souhaite voir rester Angel Di Maria au PSG, il lui faudra remercier Leonardo.