Mercato - PSG : Macron, prolongation... Le feuilleton Mbappé prend une tournure inattendue !

Publié le 21 avril 2022 à 18h30 par Dan Marciano

En interne, le Real Madrid continuerait à afficher son optimisme et estime avoir de grandes chances d'accueillir Kylian Mbappé durant l'intersaison. Mais en France, le PSG et Emmanuel Macron continueraient leur travail pour tenter de persuader le joueur de rester.

Lorsque l'on observe les dernières sorties de Kylian Mbappé, il est difficile de l'imaginer perturber par sa situation contractuelle. Bien que sous contrat avec le PSG jusqu'en juin prochain, le joueur de 23 ans enchaîne les buts et les prestations majuscules. Le champion du monde ne cesse d'attirer la lumière, ce qui, à terme, donnera des regrets soit au club parisien, soit au Real Madrid, qui espère l'accueillir à la fin de son contrat. Selon nos informations, Mbappé dispose d'un accord de principe avec les dirigeants espagnols depuis plusieurs semaines. Agé de 23 ans, le joueur semblait parti pour quitter la capitale française. Mais depuis plusieurs jours, l'international tricolore semble moins sûr. « Je n'ai pas fait mon choix. Je n'ai pas pris ma décision. Je réfléchis car il y a des nouveaux éléments, plein de choses et de nouveaux paramètres » a confié Mbappé le 3 avril dernier, jetant le trouble sur son avenir. Comme révélé par le 10Sport.com en exclusivité, l'ailier ne ferme, aujourd'hui, plus la porte à une prolongation de courte durée. Avec les nombreux changements attendus au PSG, le joueur estime qu'il pourrait performer en Ligue des champions la saison prochaine. Le choix de Mbappé revêt également une importance particulière pour Emmanuel Macron, qui suit attentivement ce dossier.

Macron s'immisce dans le dossier Mbappé

Comme annoncé par Calciomercato.it , Emmanuel Macron apprécie beaucoup Kylian Mbappé. Un joueur qu'il avait rencontré en 2017 à l'Elysée lors d'une réunion sur le développement de l'Afrique. Depuis, les deux hommes sont restés en contact et échangeraient régulièrement sur différents sujets. Le président de la République aurait notamment demandé au joueur de faire passer un message à la population lorsque les vaccins contre la Covid-19 ont été mis sur le marché. L'avenir de Kylian Mbappé préoccupe beaucoup Emmanuel Macron, estimant que dans ce dossier, se joue « une partie de l'image de la France ». En pleine campagne présidentielle, le responsable politique a d'ailleurs évoqué ce sujet, il y a quelques jours, au micro de Quotidien. « Comment peut-on être supporter de l’OM, mais tout faire pour que Mbappé reste au PSG ? Parce qu’il n’est pas question, malheureusement, que Kylian Mbappé aille à l’Olympique de Marseille. S’il était prêt à venir, je me serais battu, mais il m’a dit « non » très vite. Donc il vaut mieux se battre pour qu’il reste dans le championnat français parce que c’est quand même un immense joueur » a confié Macron, qui n'hésite pas à faire le forcing dans ce dossier.

