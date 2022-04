Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez préparerait un gros coup pour un coéquipier d’Haaland !

Publié le 21 avril 2022 à 17h10 par Thomas Bourseau

Dans le viseur du Real Madrid depuis quelque temps, Jude Bellingham pourrait bien être la cible d’une grosse offensive du club merengue à en croire la presse britannique alors que le Borussia Dortmund pourrait déjà perdre Erling Braut Haaland cet été.

Et si le Real Madrid finissait par mettre la main sur un coéquipier d’Erling Braut Haaland ? Comme Goal l’a fait savoir ces dernières heures, le président Florentino Pérez ne serait clairement pas enclin à l’idée de casser sa tirelire en levant la clause libératoire de 75M€ pour Haaland, de lui offrir un salaire annuel brut de 50M€ et une commission de 70M€ pour son agent Mino Raiola. D’autant plus que les pépins physiques de l’attaquant du Borussia Dortmund alerteraient les dirigeants du Real Madrid. De quoi pousser le club merengue à seulement se concentrer sur Kylian Mbappé et à un autre potentiel gros investissement : Jude Bellingham ?

Une grosse offensive pour Bellingham ?