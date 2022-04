Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé confirmé par le Real Madrid ?

Publié le 21 avril 2022 à 16h10 par La rédaction

Ambassadeur du Real Madrid, Roberto Carlos a lâché une énorme bombe en indiquant que tout était réglé avec Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG.

Joueur du PSG depuis l’été 2017, Kylian Mbappé (23 ans) voit son contrat avec le club de la capitale prendre fin à l’issue de la saison. Auteur de performances stratosphériques avec le PSG, Mbappé est courtisé depuis longtemps par le Real Madrid, qui avait déjà sorti le chéquier à l’été 2021 pour tenter d’enrôler le natif de Bondy. Libre lors de la prochaine fenêtre estivale, le champion du monde français va s’engager avec le club merengue, à en croire un certain... Roberto Carlos !

« Mbappé viene » !