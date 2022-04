Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reprend espoir pour Kylian Mbappé !

Publié le 21 avril 2022 à 14h45 par Thibault Morlain

Alors qu’un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été semblait inéluctable, la confiance reviendrait au Qatar pour conserver la pépite du PSG.

La fin de saison approche et l’issue du feuilleton Kylian Mbappé également. Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, le crack français doit désormais trancher entre une prolonger ou un départ libre vers le Real Madrid. Cette catastrophe apparaissait d’ailleurs comme inévitable il y a quelques semaines encore, mais la tendance est en train d’évoluer pour l’avenir de Mbappé. Tandis que le Qatar fait tout pour le convaincre de rester, cela pourrait porter ses fruits. Comme le10sport.com l’avait révélé, il n’est clairement plus exclu de voir Kylian Mbappé parapher un nouveau contrat.

Une prolongation pour Mbappé ?