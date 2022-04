Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a une certitude pour Kylian Mbappé !

Publié le 21 avril 2022 à 11h45 par Thomas Bourseau

Bien que le Real Madrid témoigne d’un rapprochement entre le clan Kylian Mbappé et le PSG pour une éventuelle prolongation de contrat, le club merengue ne craindrait pas de voir le feuilleton connaître un dénouement négatif à ses yeux et ce, pour une raison bien précise.

Et si Kylian Mbappé laissait perdurer le suspense jusqu’à la toute fin de saison ? Selon Daniel Riolo, l’attaquant du PSG devrait prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain lors du mois de mai. Néanmoins, le Real Madrid garderait espoir selon The Daily Mail bien qu’aucun accord pré-contractuel n’ait été passé, qu’aucune clause pénale oblige le joueur du PSG à dédommager le club merengue en cas de retour sur sa décision initiale d’aller au Real Madrid et qu’un simple engagement verbal ait été pris envers la Casa Blanca comme le10sport.com vous le révélait en janvier dernier.

Le Real Madrid jugerait la tournure du feuilleton Mbappé comme étant normale